Через вибори робота Ради в березні-квітні не буде конструктивною, - нардеп

Подальша робота Ради буде залежати від підсумків виборів

Работа Верховной рады Украины в марте апреле вряд ли будет конструктивной из-за президентских выборов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Предвыборная повестка: чем займется Верховная рада на новой сессии".

В частности, экс-глава Комитета избирателей Украины, нардеп Игорь Попов (РПЛ) считает, что неделя рассмотрения закона о языке будет последней работоспособной пленарной неделей парламента в этом созыве.

"Дальше на фоне президентских выборов в марте и апреле конструктива не будет вообще. Думаю, в этот период будут рассматриваться какие-либо технические законопроекты, редакции проектов ко второму чтению и тому подобное", - отметил Попов.

По его мнению, после майских праздников дальнейшая работа Рады будет зависеть от итога президентских выборов.

"Из резонансного я не исключаю принятие Избирательного кодекса - изменение избирательной системы на парламентские выборы", - предположил он.

Напомним, ранее нардеп Александр Черненко отметил, что рассмотрение языкового закона займет не менее одной пленарной недели.

До этого в Раде рассказали о подготовке проекта Избирательного кодекса.