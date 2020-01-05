На виборах президента у Хорватії перемагає кандидат від опозиції

Фото: Зоран Мілановіч (en.wikipedia.org)

На виборах перемагає опозиціонер Мілановіч

У Хорватії ввечері 5 січня 2020 року завершилося голосування в другому турі президентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на total croatia news.

Так, о 19-й годині за місцевим часом всі виборчі дільниці було закрито та почався підрахунок голосів. За даними екзитполу, наведеного телеканалом RTL, перемогу в другому турі здобуває кандидат від опозиції Зоран Мілановіч.

Повідомляється, що представник опозиційної Соціал-демократичної партії Хорватії Мілановіч набирає 53,25% голосів, тоді як його конкурентка, діючий президент Колінда Грабар-Кітаровіч отримує підтримку 46,75% виборців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хорватії вранці 5 січня стартував другий тур президентських виборів. За посаду очільника держави борються колишній прем'єр-міністр і лідер Соціал-демократів Зоран Міланович та діючий президент Колінда Грабар-Кітаровіч. Правом голосу на цих виборах мали скористатися понад 3,85 млн громадян.

Також РБК-Україна писало, що 24 листопада в Румунії відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу здобув чинний лідер країни Клаус Йоханніс. У другому турі Йоханніс переміг колишнього прем'єр-міністра Віоріку Денчіле, яка представляла соціал-демократів.