ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Хорватії проходить другий тур президентських виборів

Новини » Політика     05.01.2020 - 09:38
У Хорватії проходить другий тур президентських виборів
Ілюстративне фото (pixabay.com/Websi)

У першому турі лідирував Зоран Мілановіч

В Хорватії 5 січня стартував другий тур президентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, у першому турі лідирував колишній прем'єр-міністр і лідер Соціал-демократів Зоран Мілановіч. Йому вдалося набрати 29,5% голосів. Чинний президент Колінда Грабар-Кітаровіч посіла друге місце з результатом 26,7% голосів.

Грабар-Кітаровіч балотується на другий термін. У 2015 році вона стала першою в історії Хорватії жінкою-президентом.

За даними Державної виборчої комісії Хорватії, правом голосу на цих виборах мають більш 3,85 млн виборців, у тому числі майже 177 тис. проживають за кордоном. Населення республіки складає 4,1 млн осіб.

Нагадаємо, 24 листопада в Румунії відбувся другий тур президентських виборів, на яких перемогу здобув чинний лідер країни Клаус Йоханніс.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі закінчився термін, відведений депутатам Кнесету (однопалатного парламенту) на формування урядової коаліції, через що парламент вважається розпущеним.

Чинного президента Афганістану визнали переможцем виборів У Венесуелі перед виборами дозволили голосувати депутатам у вигнанні
Новини України выборыХорватия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся