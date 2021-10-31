На виборах мера Харкова проводять три опитування виборців
Фото: на виборах мера Харкова проводять три опитування виборців (Віталій Носач, РБК-Україна)
У неділю, 31 жовтня, на виборах мера Харкова три соціологічні служби проводять опитування виборців. Результати мінімум двох екзитполів обіцяють оприлюднити відразу після закінчення голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Today.
Центр Соціальний моніторинг проводить екзитпол Харків-2021 на випадково обраних 100 дільницях. Респондентам задають наступні питання:
- За кого з кандидатів Ви проголосували?
- За кого проголосуєте, якщо буде другий тур?
- Вік і соціальний статус.
У центрі повідомили, що планують опитати від 12 до 20 тисяч осіб, залежно від явки виборців.
Проводить екзитпол також Консорціум "Нью імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" і Харківська соціологічна мережа. Їх представники обіцяють охопити 70 виборчих дільниць у Харкові.
Представники столичної компанії SocioStream опитуватимуть харків'ян на 75 дільницях.