ru ua
Нд, 31 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На виборах мера Харкова проводять три опитування виборців

Новость на русском →
Харків, Неділя 31 жовтня 2021 17:50
На виборах мера Харкова проводять три опитування виборців Фото: на виборах мера Харкова проводять три опитування виборців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 31 жовтня, на виборах мера Харкова три соціологічні служби проводять опитування виборців. Результати мінімум двох екзитполів обіцяють оприлюднити відразу після закінчення голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Today.

Центр Соціальний моніторинг проводить екзитпол Харків-2021 на випадково обраних 100 дільницях. Респондентам задають наступні питання:

  • За кого з кандидатів Ви проголосували?
  • За кого проголосуєте, якщо буде другий тур?
  • Вік і соціальний статус.

У центрі повідомили, що планують опитати від 12 до 20 тисяч осіб, залежно від явки виборців.

Проводить екзитпол також Консорціум "Нью імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" і Харківська соціологічна мережа. Їх представники обіцяють охопити 70 виборчих дільниць у Харкові.

Представники столичної компанії SocioStream опитуватимуть харків'ян на 75 дільницях.

Нагадавши, явка на виборах мера Харкова на 13:00 склала майже 13%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори в Харкові
Кандидати в мери Харкова
Кандидати в мери Харкова
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Чи буде другий тур
Чи буде другий тур