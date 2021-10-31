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Вибори мера Харкова: названа явка на 13:00

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Харків, Неділя 31 жовтня 2021 16:27
Вибори мера Харкова: названа явка на 13:00 Фото6 Явка на виборах мера Харкова склала майже 13% станом на 13: 00 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Центральна виборча комісія (ЦВК) заявляє, що на виборах мера Харкова становить 12,8%. Таки дані наводяться станом на 13: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

"Явка в Харкові на 13: 00-12,8%. До закриття дільниць менше ніж 6 годин", - йдеться в повідомленні.

За даними рромадянської мережі "Опора", явка виборців на виборах мера Харкова станом на 12:00 становила 12,4% (похибка - 0,6%).

При цьому у 2015 році на чергових виборах явка до 12:00 становила 17,7%.

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