Вибори мера Харкова: названа явка на 13:00

Центральна виборча комісія (ЦВК) заявляє, що на виборах мера Харкова становить 12,8%. Таки дані наводяться станом на 13: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК .

"Явка в Харкові на 13: 00-12,8%. До закриття дільниць менше ніж 6 годин", - йдеться в повідомленні.

За даними рромадянської мережі "Опора", явка виборців на виборах мера Харкова станом на 12:00 становила 12,4% (похибка - 0,6%).

При цьому у 2015 році на чергових виборах явка до 12:00 становила 17,7%.