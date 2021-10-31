Вибори мера Харкова: названа явка на 13:00
Фото6 Явка на виборах мера Харкова склала майже 13% станом на 13: 00 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Центральна виборча комісія (ЦВК) заявляє, що на виборах мера Харкова становить 12,8%. Таки дані наводяться станом на 13: 00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Явка в Харкові на 13: 00-12,8%. До закриття дільниць менше ніж 6 годин", - йдеться в повідомленні.
За даними рромадянської мережі "Опора", явка виборців на виборах мера Харкова станом на 12:00 становила 12,4% (похибка - 0,6%).
При цьому у 2015 році на чергових виборах явка до 12:00 становила 17,7%.