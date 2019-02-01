На виборах-2019 популізм буде рекордним, - соціолог

Бекешкіна назвала популізм особливістю української демократії

Популизм на президентских выборах в 2019 году будет рекордным за все время независимости Украины. Такое мнение в интервью РБК-Украина высказала руководитель Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

По ее словам, перед выборами популистские темы срабатывают, потому что избиратель думает, что кандидат что-нибудь да выполнит.

"Обещает зарплаты в тысячу долларов - тысячу долларов, наверное, не даст, но 500-600 будет. Если бы не было спроса на такие обещания, то политики бы такого не предлагали", - отметила Бекешкина.

Также она подчеркнула, что украинцы склонны к патернализму и поддержке кандидата, который "может за них все сделать, чтобы они жили хорошо".

"Можно было бы сказать, что это все идет с "совка", если бы у нас не было девяностых, когда все разрушилось, и вообще никакой надежды на государство не было. Так что это особенность нашей демократии. Популизм работает, и на этих выборах он будет рекордным за все время независимости", - добавила Бекешкина.

Напомним, Бекешкина заявила, что ранее популярная на выборах политтехнологическая схема раздела Украины по линии Запад-Восток потеряла смысл.

Отметим, в интервью РБК-Украина она также объяснила рост рейтинга Владимира Зеленского.