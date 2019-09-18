В'ятровича звільнили з Інституту нацпам'яті

Кабінет міністрів України звільнив директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Про це повідомив депутат від "Слуги Народу" Максим Бужанський Facebook.

Зазначимо, В'ятрович очолює інститут національної пам'яті з 2014 року.

"Товариші, маленький інсайд. Тільки що звільнений В'ятрович", - написав Бужанський.

Пізніше цю інформацію підтвердив і сам В'ятрович.

"Я завершив каденцію на посаді Голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, слідчий комітет Російської Федерації завів справу на голову Інституту національної пам'яті України Володимира В'ятровича нібито за "реабілітацію нацизму".

За версією російського слідства, В'ятрович з листопада 2014 року заперечує факти, встановлені вироком Міжнародного військового трибуналу для Нюрнберзького процесу, про належність українських націоналістів часів Другої світової війни до військ СС.

Нагадаємо, раніше НАПК внесло припис В'ятровичу за порушення закону про запобігання корупції. Крім того, рішенням від 1 листопада 2018 року В'ятрович знаходиться під російськими санкціями.