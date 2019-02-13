НАЗК внесло припис Гриневич та Кубіву

Фото: Лілія Гриневич (РБК-Україна)

Гриневич внесли припис стосовно голови Комітету з фізичного виховання та спорту МОН

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів міністру освіти і науки України Лілії Гриневич, першому віце-прем’єр-міністру України - міністру економічного розвитку і торгівлі України Степану Кубіву та ще головам районної, міської і селищної рад. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

У прес-службі зазначили, що Гриневич внесли припис стосовно голови Комітету з фізичного виховання та спорту МОН, який не вжив заходів для врегулювання конфлікту інтересів у Юрія Кана, колишнього начальника Херсонського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН в прямому підпорядкуванні якого перебувала його дружина.

Кубіву внесли припис стосовно Катерини Охотницької, яка, виконуючи обов’язки директора ДП "Інститут підготовки кадрів промисловості", не повідомила про наявність конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою з матір’ю.

НАЗК внесло припис голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу, який порушив закон України "Про запобігання корупції".

Також припис внесено голові Підгаєцької районної ради Тернопільської області Ірині Баран, Каховському міському голові, очільникові виконавчого комітету Каховської міської ради Херсонської області Андрію Дяченку, Юрковецькому сільському голові, який очолює виконавчий комітет Юрковецької сільської ради, Анатолію Рапацькому.

Нагадаємо, 30 жовтня 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції вже вносило припис міністру освіти і науки Лілії Гриневич стосовно ректора Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Володимира Онищенка, який мав неврегульований потенційний конфлікт інтересів.