У Росії на В'ятровича завели справу за "реабілітацію нацизму"

Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

В'ятровича звинувачують в запереченні приналежності українських націоналістів до військ СС

Слідчий комітет Російської Федерації завів справу на голову Інституту національної пам'яті України Володимира В'ятровича нібито за "реабілітацію нацизму". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

За версією російського слідства, В'ятрович з листопада 2014 року заперечує факти, встановлені вироком Міжнародного військового трибуналу для Нюрнберзького процесу, про приналежність українських націоналістів часів Другої світової війни до військ СС.

Також в Слідкомі підкреслили, що "заперечення фактів, підсумків Другої світової війни та героїзація нацистських злочинців не можуть залишитися без належної уваги".

Зазначимо, згідно з російським законодавством, реабілітація нацизму карається штрафом у розмірі до 300 тис. рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу за період до двох років, або примусовими роботами на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло припис В'ятровичу за порушення закону про запобігання корупції.

Крім того, рішенням від 1 листопада 2018 року В'ятрович знаходиться під російськими санкціями.