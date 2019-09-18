Вятровича уволили из Института нацпамяти

Кабинет министров Украины уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом сообщил депутат от "Слуги Народа" Максим Бужанский в Facebook.

Отметим, Вятрович возглавляет институт национальной памяти с 2014 года.

"Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович", - написал Бужанский.

Позже эту информацию подтвердил и сам Вятрович.

"Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполнены пять с половиной лет", - написал он в Facebook.

Напомним, следственный комитет Российской Федерации завел дело на главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича якобы за "реабилитацию нацизма".

По версии российского следствия, Вятрович с ноября 2014 года отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для Нюрнбергского процесса, о принадлежности украинских националистов времен Второй мировой войны к войскам СС.

Напомним, ранее НАПК внесло предписание Вятровичу за нарушение закона о предотвращении коррупции. Кроме того, решением от 1 ноября 2018 года Вятрович находится под российскими санкциями.