Британия ввела санкции против идеолога "русского мира" Дугина

Великобритания, Вторник 09 декабря 2025 20:02
Британия ввела санкции против идеолога "русского мира" Дугина Фото: Александр Дугин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 9 декабря, Великобритания ввела санкции против семи российских физических и юридических лиц. В этот список попал и идеолог "русского мира" Александр Дугин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на санкционный список Британии.

Санкции ввели против Дугина и основанного им "Центра геополитических экспертиз". Кроме того, они касаются пропагандистских ресурсов Euromore, "Голос", Telegram-канала "Рыбарь" и его основателя Михаила Звинчука.

Также под санкции попал российский "Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом".

На всех лиц, против которых ввели санкции, распространяется замораживание всех активов в Британии и запрет на въезд.

Что известно о Дугине

Пропагандиста Александра Дугина называют одним из ключевых идеологов "русского мира". Более 10 лет он в своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату российскими войсками.

В начале полномасштабного вторжения России Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал военные преступления россиян против Украины.

Дугин открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры Украины.

Напомним, в августе 2022 года в Подмосковье взорвали автомобиль, где находилась Дарья Дугина, которая полностью разделяла мировоззрение своего отца Александра Дугина.

РосСМИ тиражировали информацию о якобы причастности Украины к взрыву, но в Офисе президента опровергли такие заявления. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Украина не имеет никакого отношения к убийству российской пропагандистки.

Согласно информации росСМИ, влияние идеолога "русского мира" Дугина на российского диктатора Владимира Путина возросло после смерти его дочери.

