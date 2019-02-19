ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВПС США провели розвідку біля берегів Криму

Новини » Політика    19.02.2019 - 05:21
ВПС США провели розвідку біля берегів Криму
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

RC-135V курсував близько трьох годин

Військово-повітряні сили США провели розвідку біля берегів окупованого Криму.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

Як зазначається, радіорозвідник RC-135V з бортовим номером 64-14846 і позивним MITE21 о 08:35 за московським часом злетів з авіабази "Суда-Бей" в Греції. Вже через 10 хвилин Boeing прибув в акваторію Чорного моря і приступив до розвідувального польоту біля берегів Криму.

​Так, RC-135V курсував у зазначеному районі близько трьох годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак розвідки США 11 січня 2019 року патрулював Чорне море.

Так, вказаний літак регулярно здійснює польоти в акваторії Чорного моря, останній відбувся 27 грудня 2018 року. Вказані літаки використовуються для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

РБК-Україна писало, що літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США здійснював політ в акваторію Чорного моря і 26 листопада 2018 року.

Меркель стурбована невдоволенням США "Північним потоком-2" Російські експортери втратили через санкції понад 6 млрд доларів
Новини України Сполучені Штати АмерикиКримЧорне море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся