ВПС США провели розвідку біля берегів Криму

Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

RC-135V курсував близько трьох годин

Військово-повітряні сили США провели розвідку біля берегів окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

Як зазначається, радіорозвідник RC-135V з бортовим номером 64-14846 і позивним MITE21 о 08:35 за московським часом злетів з авіабази "Суда-Бей" в Греції. Вже через 10 хвилин Boeing прибув в акваторію Чорного моря і приступив до розвідувального польоту біля берегів Криму.

​Так, RC-135V курсував у зазначеному районі близько трьох годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак розвідки США 11 січня 2019 року патрулював Чорне море.

Так, вказаний літак регулярно здійснює польоти в акваторії Чорного моря, останній відбувся 27 грудня 2018 року. Вказані літаки використовуються для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

РБК-Україна писало, що літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США здійснював політ в акваторію Чорного моря і 26 листопада 2018 року.