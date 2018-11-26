Літак розвідки США увійшов в акваторію Чорного моря

Фото: Boeing RC-135V (wikipedia.org/Mike Freer)

Американський Boeing RC-135V злетів з авіабази на Криті о 7:50

Літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США сьогодні, 26 листопада, увійшов в акваторію Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

Як зазначається, американський літак піднявся з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції.

"О 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомлення.

Станом на 8:30 літак знаходиться у повітряному просторі Болгарії та направляється до узбережжя окупованого Росією Криму.

Фото: літак-розвідник США над акваторією Чорного моря (planeradar.ru)

Повідомляється, що Boeing RC-135 - сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

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