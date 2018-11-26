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Літак розвідки США увійшов в акваторію Чорного моря

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 10:23
Літак розвідки США увійшов в акваторію Чорного моря
Фото: Boeing RC-135V (wikipedia.org/Mike Freer)

Американський Boeing RC-135V злетів з авіабази на Криті о 7:50

Літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США сьогодні, 26 листопада, увійшов в акваторію Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал

Як зазначається, американський літак піднявся з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції.

"О 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомлення. 

Станом на 8:30 літак знаходиться у повітряному просторі Болгарії та направляється до узбережжя окупованого Росією Криму.

Літак розвідки США увійшов в акваторію Чорного моря

Фото: літак-розвідник США над акваторією Чорного моря (planeradar.ru)

Повідомляється, що Boeing RC-135 - сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило категоричний протест РФ через дії з нападом та захопленням кораблів ВМС України в Азовському морі. Крім того, у міністерстві закликали союзників надати військову допомогу для захисту України.

Раніше РНБО рекомендувала ввести воєнний стан в Україні. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, військовий стан пропонується ввести строком на 60 днів.

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