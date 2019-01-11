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Літак розвідки США патрулює Чорне море

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 13:08
Літак розвідки США патрулює Чорне море
Фото: Boeing RC-135V (wikipedia.org/Mike Freer)

Літак здійснює політ вздовж узбережжя Росії у Чорному морі та поблизу окупованого Криму

Літак розвідки США сьогодні, 11 січня 2019 року, патрулює Чорне море. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український мілітарний портал".

Як зазначається, близько восьмої години ранку з авіабази Суда бей на острові Крит вилетів літак Військово-повітряних сил США Boeing RC-135V, за годину він розпочав політ в акваторії Чорного моря.

"Провівши дозаправку у повітрі о 10:30 розпочав політ вздовж узбережжя Росії у Чорному морі та поблизу окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вказаний літак регулярно здійснює польоти в акваторії Чорного моря, останній відбувся 27 грудня 2018 року. Вказані літаки використовуються для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Літак розвідки США патрулює Чорне море

Фото: mil.in.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США здійснював політ в акваторію Чорного моря і 26 листопада 2018 року.

Також повідомлялося, що у вересні 2018 року командування повітряно-космічної оборони Північної Америки виявило чотири літаки-розвідники РФ біля американського штату Аляска.

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