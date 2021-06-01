ВПС Малайзії перехопили 16 літаків Китаю в морському повітряному просторі

Військово-повітряні сили (ВПС) Малайзії підняли по тривозі для перехоплення 16 військово-транспортних літаків Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Вони йшли бойовим порядком і вторглися в морський повітряний простір країни.

Про це в Twitter повідомила пресслужба ВПС Малайзії.

"16 літаків увійшли морський повітряний простір (Малайзії - ред.) і знаходилися в безпосередній близькості від повітряного простору країни", - зазначили в пресслужбі.

По тривозі були підняті перехоплювачі ВПС Малайзії. Вони зблизилися з групою китайських літаків і визначили, що це були військово-транспортні Іл-76 і Y-20. "Літаки були збудовані бойовим порядком і рухалися на видаленні 60 морських миль (111 кілометрів - ред.) один від одного", - уточнюється в заяві.

У ВПС Малайзії назвали цей інцидент серйозною загрозою суверенітету країни і безпеки польотів в регіоні. "Міністерство закордонних справ було проінформовано про те, що трапилося", - вказали військові.