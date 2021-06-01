ВПС Малайзії перехопили 16 літаків Китаю в морському повітряному просторі
Військово-повітряні сили (ВПС) Малайзії підняли по тривозі для перехоплення 16 військово-транспортних літаків Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Вони йшли бойовим порядком і вторглися в морський повітряний простір країни.
Про це в Twitter повідомила пресслужба ВПС Малайзії.
"16 літаків увійшли морський повітряний простір (Малайзії - ред.) і знаходилися в безпосередній близькості від повітряного простору країни", - зазначили в пресслужбі.
По тривозі були підняті перехоплювачі ВПС Малайзії. Вони зблизилися з групою китайських літаків і визначили, що це були військово-транспортні Іл-76 і Y-20. "Літаки були збудовані бойовим порядком і рухалися на видаленні 60 морських миль (111 кілометрів - ред.) один від одного", - уточнюється в заяві.
У ВПС Малайзії назвали цей інцидент серйозною загрозою суверенітету країни і безпеки польотів в регіоні. "Міністерство закордонних справ було проінформовано про те, що трапилося", - вказали військові.
KENYATAAN MEDIA PTU BERKENAAN PENGESANAN PENERBANGAN MENCURIGAKAN 16 BUAH PESAWAT TENTERA UDARA REPUBLIK RAKYAT CHINA/ PEOPLE’S LIBERATION ARMY- AIR FORCE MEMASUKI RUANG UDARA ZON MARITIM MALAYSIA, KOTA KINABALU FLIGHT INFORMATION REGION DAN MENGHAMPIRI RUANG UDARA NASIONAL pic.twitter.com/WvbBoqVLAG— TUDM (@tudm_rasmi) June 1, 2021
Нагадаємо, 1 червня Тихоокеанський флот США заявив, що уважно стежив за російським розвідувальним кораблем. Судно було помічено біля узбережжя Гаваїв поблизу важливого американського ракетного полігону.
Зазначимо, раніше ВПС Колумбії підняли в повітря винищувачі KFIR для перехоплення російського літака.
Як повідомляло РБК-Україна, винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем групу російських бойових літаків.