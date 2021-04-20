Колумбія підняла винищувачі на перехоплення російського літака

За інформацією міністерства, Іл-96-400ВПУ був перехоплений на вході в повітряний простір південноамериканської країни винищувачами KFIR, які наказали йому негайно покинути межі держави.

"Російський державний літак виконав розпорядження", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що літак ІЛ-96-400ВПУ летів з Москви та у нього був дозвіл на проліт через повітряний простір Колумбії, але при цьому дійсні координати входу в повітряний простір республіки відрізнялися від заявлених.