Колумбія підняла винищувачі на перехоплення російського літака
Військово-повітряні сили (ВПС) Колумбії підняли в повітря винищувачі KFIR для перехоплення російського літака. Іл-96-400ВПУ порушив повітряний простір.
За інформацією міністерства, Іл-96-400ВПУ був перехоплений на вході в повітряний простір південноамериканської країни винищувачами KFIR, які наказали йому негайно покинути межі держави.
"Російський державний літак виконав розпорядження", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони додали, що літак ІЛ-96-400ВПУ летів з Москви та у нього був дозвіл на проліт через повітряний простір Колумбії, але при цьому дійсні координати входу в повітряний простір республіки відрізнялися від заявлених.
РБК-Україна писало, що раніше винищувачі НАТО сім разів за тиждень підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Перехоплення літаків проходив в період з 29 березня по 4 квітня.