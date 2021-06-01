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ВВС Малайзии перехватили 16 самолетов Китая в морском воздушном пространстве

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Куала-Лумпур, Вторник 01 июня 2021 19:16
ВВС Малайзии перехватили 16 самолетов Китая в морском воздушном пространстве Фото: малайзийские ВВС перехватили 16 китайских самолетов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Военно-воздушные силы (ВВС) Малайзии подняли по тревоге для перехвата 16 военно-транспортных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они шли боевым порядком и вторглись в морское воздушное пространство страны.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба ВВС Малайзии.

"16 самолетов вошли морское воздушное пространство (Малайзии - ред.) и находились в непосредственной близости от воздушного пространства страны", - отметили в пресс-службе.

По тревоге были подняты перехватчики ВВС Малайзии. Они сблизились с группой китайских самолетов и определили, что это были военно-транспортные Ил-76 и Y-20. "Самолеты были выстроены боевым порядком и двигались на удалении 60 морских миль (111 километров - ред.) друг от друга", - уточняется в заявлении.

В ВВС Малайзии назвали этот инцидент серьезной угрозой суверенитету страны и безопасности полетов в регионе. "Министерство иностранных дел было проинформировано о случившемся", - указали военные.

Напомним, 1 июня Тихоокеанский флот США заявил, что внимательно следил за российским разведывательным кораблем. Судно было замечено у побережья Гавайев вблизи важного американского ракетного полигона.

Отметим, ранее ВВС Колумбии подняли в воздух истребители KFIR для перехвата российского самолета.

Как сообщало РБК-Украина, истребители НАТО перехватили над Балтийским морем группу российских боевых самолетов.

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