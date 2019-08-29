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Яким може бути склад нового Кабміну (список)

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Зокрема, Денис Малюська може очолити Міністерство юстиції

Міністерство юстиції України може очолити Денис Малюська. Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело в "Слузі народу".

Як очікується, народні депутати на засіданні Верховної ради 29 серпня проголосують за новий склад Кабміну. Попередній склад нового уряду викладено в листі фракції "Слуги народу" до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, повідомляє видання LB.

В новий уряд можуть увійти:

  • Дмитро Кулеба - віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
  • Михайло Федоров - віце-прем'єр-міністр України - міністра цифровий трансформації;
  • Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
  • Оксана Маркарова - міністр фінансів України;
  • Олексій Оржель - посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України;
  • Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;
  • Альона Бабак - міністр розвитку громад і територій України;
  • Анна Новосад - міністр освіти і науки України;
  • Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;
  • Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;
  • Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;
  • Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;
  • Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
  • Дмитро Дубілет - міністр Кабінету Міністрів України;
  • Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;
  • Андрій Загороднюк - міністр оборони.

Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков став новим спікером Верховної ради 9 скликання.

Під час першого засідання Верховної ради 9-го скликання було винесено 27 питань для розгляду. Серед головних рішень - призначення нового Кабінету міністрів, президії Верховної ради, створення парламентських комітетів.

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