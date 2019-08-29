Яким може бути склад нового Кабміну (список)

Зокрема, Денис Малюська може очолити Міністерство юстиції
Міністерство юстиції України може очолити Денис Малюська. Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело в "Слузі народу".
Як очікується, народні депутати на засіданні Верховної ради 29 серпня проголосують за новий склад Кабміну. Попередній склад нового уряду викладено в листі фракції "Слуги народу" до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, повідомляє видання LB.
В новий уряд можуть увійти:
- Дмитро Кулеба - віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
- Михайло Федоров - віце-прем'єр-міністр України - міністра цифровий трансформації;
- Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
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Оксана Маркарова - міністр фінансів України;
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Олексій Оржель - посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України;
- Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;
- Альона Бабак - міністр розвитку громад і територій України;
- Анна Новосад - міністр освіти і науки України;
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Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;
- Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;
- Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;
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Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;
- Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
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Дмитро Дубілет - міністр Кабінету Міністрів України;
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Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;
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Андрій Загороднюк - міністр оборони.
Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков став новим спікером Верховної ради 9 скликання.
Під час першого засідання Верховної ради 9-го скликання було винесено 27 питань для розгляду. Серед головних рішень - призначення нового Кабінету міністрів, президії Верховної ради, створення парламентських комітетів.