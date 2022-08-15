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Введення податку на імпорт призведе до росту інфляції та посилення контрабанди, - аналітики

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Понеділок 15 серпня 2022 12:51
Введення податку на імпорт призведе до росту інфляції та посилення контрабанди, - аналітики Фото: введення податку на імпорт призведе до росту інфляції та посилення контрабанди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Запровадження додаткового імпортного збору в 10% щодо усього імпорту, містить низку значних ризиків. Зокрема, зростання цін та обсягів контрабанди. Замість цього владі варто сконцентруватися на використанні вже існуючих альтернатив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітиків в статті на Liga.

."Головний ризик - посилення інфляції. Переважна частина імпорту - це товари першої необхідності, ліки, пальне, добрива - дефіцитна продукція, яка не виробляється в Україні і яку неможливо замістити. Тобто, введення імпортного збору лише призведе до подорожчання зазначених товарів, дефіциту, зростання загального рівня інфляції та не матиме позитивного впливу для вітчизняних товаровиробників", - вказує видання.

Крім того, загальне запровадження додаткового імпортного збору загрожує зростанням обсягів контрабанди, збільшенням тінізації економіки. Це також не сприятиме зростанню конкурентоздатності вітчизняних виробників, попереджають опитані ресурсом аналітики. Натомість, вказують вони, уряд не доопрацьовує в частині існуючих альтернатив.

"Зокрема, уряд не використовує інструменти торговельного захисту вітчизняних товаровиробників (антидемпінгових, спеціальних, компенсаційних мит), які спрямовані на обмеження не усього імпорту, а саме недобросовісного імпорту, який завдає шкоди вітчизняним виробникам аналогічної продукції. Фактично з кінця минулого року не проводяться засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, які зазвичай проводились раз на місяць. Без проведення засідань не приймаються важливі рішення щодо запровадження захисних мит чи порушення відповідних торговельних розслідувань за зверненнями українських підприємств", - йдеться в статті.

Таким чином, уряд не використовує інструментарій, який дозволяє обґрунтовано, на підставі фактів, застосувати додаткові імпортні мита, які б дозволили обмежити недобросовісний імпорт, захистити вітчизняних виробників та сприяли б збільшенню митних платежів до бюджету.

"Враховуючи відсутність прозорості та наявність значних ризиків від запровадження додаткового імпортного збору до усього імпорту, та ще й в такому значному розмірі, варто залучити громадськість та бізнес до обговорення цього питання. Також необхідно активніше використовувати наявні інструменти, які є в розпорядженні уряду", - резюмує видання.

Як відомо, уряд підготував законопроект, за яким імпортерам доведеться платити податок у 10% з кожної купівлі валюти під оплату імпорту.

Проти цього рішення виступили бізнес-асоціації та експерти. Так, на переконання, директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського, ця ініціатива не вирішить проблеми з торгівельним балансом України, але створить численні проблеми для бізнесу.

В той самий час у Європейській бізнес асоціації заявили, що через новий податок продукція українського бізнесу втратить конкурентоспроможність на світовому ринку, а населенню доведеться платити більше за товари і послуги.

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