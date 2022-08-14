"Імпортний податок" може призвести до зростання офшорних схем, - аналітик

Нова ініціатива уряду, згідно з якою імпортерам доведеться платити до бюджету 10-відсоткову "комісію" з кожної купівлі валюти під оплату імпортних постачань, призведе до зростання кількості "сірих" схем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансового аналітика Олексія Куща.

"Досягти поставленої мети, - зменшити відтік валюти, - не вдасться. Тому що імпортери будуть занижувати вартість за імпортними контрактами, закриваючи платежі через офшорні схеми, а на митниці - збільшаться хабарі", - зауважив Кущ.

Введення нового податку аналітик вважає непродуманим та таким, що потребує доопрацювання.

"Це абсолютно безглузде нововведення. У нас є система імпортних мит, якими в принципі набагато краще регулювати надходження імпортних товарів з погляду економічного розвитку. Наприклад, на високотехнологічне обладнання, на критичний імпорт можна робити нульові ставки. А на некритичний, на якісь предмети розкоші - ставити високі відсотки", - пояснив експерт.

Схожої думки дотримується й директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський: він переконаний, що податок на імпорт призведе до росту контрабанди.

Своєю чергою старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай висловив застереження, що ця ініціатива пригнітить ділову активність та призведе до переходу імпортерів у "тінь".