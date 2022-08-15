Введение налога на импорт приведет к росту инфляции и усилению контрабанды, - аналитики

Введение дополнительного импортного сбора в 10% относительно всего импорта, содержит ряд значительных рисков. В частности, рост цен и объемов контрабанды. Вместо этого власти стоит сконцентрироваться на использовании уже существующих альтернатив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитиков в статье на Liga .

."Главный риск - усиление инфляции. Подавляющая часть импорта - это товары первой необходимости, лекарства, топливо, удобрения - дефицитная продукция, которая не производится в Украине и которую невозможно заместить. То есть, введение импортного сбора лишь приведет к подорожанию указанных товаров, дефициту, росту общего уровня инфляции и не окажет положительного влияния для отечественных товаропроизводителей", - указывает издание.

Кроме того, общее введение дополнительного импортного сбора грозит ростом объемов контрабанды, увеличением тенизации экономики. Это также не будет способствовать росту конкурентоспособности отечественных производителей, предупреждают опрошенные ресурсом аналитики. Зато, указывают они, правительство не дорабатывает в части существующих альтернатив.

"В частности, правительство не использует инструменты торговой защиты отечественных товаропроизводителей (антидемпинговых, специальных, компенсационных пошлин), которые направлены на ограничение не всего импорта, а именно недобросовестного импорта, который наносит вред отечественным производителям аналогичной продукции. Фактически с конца прошлого года не проводятся заседания Межведомственной комиссии по международной торговле, которые обычно проводились раз в месяц. Без проведения заседаний не принимаются важные решения о введении защитных пошлин или нарушение соответствующих торговых расследований по обращениям украинских предприятий", - говорится в статье.

Таким образом, правительство не использует инструментарий, который позволяет обоснованно, на основании фактов, применить дополнительные импортные пошлины, которые бы позволили ограничить недобросовестный импорт, защитить отечественных производителей и способствовали бы увеличению таможенных платежей в бюджет.

"Учитывая отсутствие прозрачности и наличие значительных рисков от введения дополнительного импортного сбора до всего импорта, да еще и в таком значительном размере, стоит привлечь общественность и бизнес к обсуждению этого вопроса. Также необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, которые есть в распоряжении правительства", - резюмирует издание.

Как известно, правительство подготовило законопроект, по которому импортерам придется платить налог в 10% с каждой покупки валюты под оплату импорта.

Против этого решения выступили бизнес-ассоциации и эксперты. Так, по убеждению, директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, эта инициатива не решит проблемы с торговым балансом Украины, но создаст многочисленные проблемы для бизнеса.

В то же время в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что из-за нового налога продукция украинского бизнеса потеряет конкурентоспособность на мировом рынке, а населению придется платить больше за товары и услуги.