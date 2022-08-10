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Податок на валюту, який ініціює влада, негативно вплине на конкурентоздатність бізнесу, - ЕВА

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Середа 10 серпня 2022 15:42
Податок на валюту, який ініціює влада, негативно вплине на конкурентоздатність бізнесу, - ЕВА Фото: податок на валюту, який ініціює влада, негативно вплине на конкурентоздатність бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Законопроект про додатковий збір на імпорт в обсязі 10%, над яким зараз працює Міністерство фінансів - ідея неоднозначна. Від його введення постраждає як бізнес, так і населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Європейської бізнес асоціації (ЕВА) Ганну Деревʼянко в коментарі Forbes.

"Я вже неодноразово отримувала відгуки від членів нашої асоціації, що продукція критичного імпорту та сировина у разі введення податку стануть дорожчими для українських виробників. Це негативно впливатиме на купівельну спроможність населення і конкурентоздатність компаній", - зазначила Дерев’янко.

Член податкового комітету Ніна Южаніна також вважає, що введення такого податку може взагалі зупинити переробну промисловість.

"10% від вартості товару дорівнює націнці, яку встановлює виробник на свій товар. Питання: чи буде взагалі після цього рішення комусь цікаво імпортувати товар або сировину та займатися переробкою в Україні?" - зауважила вона.

Раніше ініціативу про введення податку на валюту різко розкритикував член президії ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський.

Він заявив, що у разі введення цього рішення Україну чекає черговий виток зростання цін, перемога контрабанди і остаточний обвал всієї промисловості - адже всі підприємства використовують у роботі імпортні комплектуючі або ж компоненти та сировину.

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