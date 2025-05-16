"Считает, что Украина не стоит риска": кого США направили на встречу с Мединским

Американский чиновник, известный скептицизмом в отношении поддержки Украины, принял участие в переговорах с представителями России в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News .

Сегодня в Стамбуле состоялась встреча между представителями России и США, Переговоры состоялись перед запланированным раундом переговоров между российской и украинской делегациями.

США на встрече с российской делегацией, которую возглавлял помощник российского диктатора Владимир Мединский, представлял директор по планированию политики Государственного департамента США Майкл Энтон.

По данным издания, Майкл Энтон - не карьерный дипломат и не традиционный политик, а экстравагантный политический инсайдер.

Он уроженец Калифорнии с ливанскими корнями, который служил в администрации бывшего президента Джорджа Буша-младшего и при первой администрации президента США Дональда Трампа, а в 2025 году был назначен на нынешнюю должность.

Энтон также работал в медиа и финансовой сфере и преподавал курс по Никколо Макиавелли, политическому философу эпохи Ренессанса - что дало повод журналу Vanity Fair назвать его "Макиавелли в Белом доме".

Взгляды Энтона

Энтон считается одним из интеллектуальных идеологов "трампизма" и известен крайне правыми взглядами. Как отмечает издание, он ругал американские элиты за:

пропаганду "32 гендеров",

"низкопоклонство перед Ираном",

"бесконечный импорт людей из Третьего мира",

поддержку движения Black Lives Matter,

борьбу с исламофобией.

К тому же он обвинял демократов в том, что они планируют осуществить в Америке "цветную революцию" на деньги Джорджа Сороса. Однако доказательств своих предположений он так и не предоставил.

Внешнеполитические взгляды Энтона также, как указывает издание, характерны для окружения Трампа.

Среди прочего он утверждал, что с точки зрения американских интересов Украина не заслуживает риска ядерной конфронтации с Россией.

Энтон также известен как денди - он написал более 40 тысяч комментариев на форуме, где обсуждают мужской стиль, и выпустил под псевдонимом книгу-путеводитель по мужскому костюму, написанную языком трактатов Макиавелли.