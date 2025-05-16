"Вважає, що Україна не варта ризику": кого США направили на зустріч із Мединським
Американський посадовець, відомий скептицизмом щодо підтримки України, взяв участь у переговорах із представниками Росії у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.
Сьогодні у Стамбулі відбулась зустріч між представниками Росії та США, Переговори відбулися перед запланованим раундом переговорів між російською та українською делегаціями.
США на зустріч з російською делегацією, якою головував помічник російського диктатора Володимир Мединський, представляв директор з планування політики Державного департаменту США Майкл Ентон.
За даними видання, Майкл Ентон - не кар'єрний дипломат і не традиційний політик, а екстравагантний політичний інсайдер.
Він уродженець Каліфорнії з ліванським корінням, який служив в адміністрації колишнього президента Джорджа Буша-молодшого і за першої адміністрації президента США Дональда Трампа, а 2025 року його призначили на нинішню посаду.
Ентон також працював у медіа та фінансовій сфері та викладав курс з Нікколо Макіавеллі, політичного філософа епохи Ренесансу - що дало привід журналу Vanity Fair назвати його "Макіавеллі в Білому домі".
Погляди Ентона
Ентон вважається одним з інтелектуальних ідеологів "трампізму" і відомий вкрай правими поглядами. Як зазначає видання, він сварив американські еліти за:
- пропаганду "32 гендерів",
- "низькопоклонство перед Іраном",
- "нескінченний імпорт людей з Третього світу",
- підтримку руху Black Lives Matter,
- боротьбу з ісламофобією.
До того ж він звинувачував демократів у тому, що вони планують здійснити в Америці "кольорову революцію" на гроші Джорджа Сороса. Проте доказів своїх припущень він так і не надав.
Зовнішньополітичні погляди Ентона також, як вказує видання, характерні для оточення Трампа.
Серед іншого він стверджував, що з точки зору американських інтересів Україна не заслуговує на ризик ядерної конфронтації з Росією.
Ентон також відомий як денді - він написав понад 40 тисяч коментарів на форумі, де обговорюють чоловічий стиль, і випустив під псевдонімом книжку-путівник по чоловічому костюму, написану мовою трактатів Макіавеллі.
Переговори України та Росії в Стамбулі
Нагадаємо, сьогодні делегації від України та Росії провели переговори у Стамбулі. Це перший прямий контакт між країнами за останні 3,5 роки.
По завершенню зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що країни домовилися обмінятися полоненими у форматі "1000 на 1000".
Водночас під час переговорів було порушено питання можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Дізнатись детальніше про переговори, можна в матеріалі РБК-Україна.
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