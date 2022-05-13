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Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію

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Токіо, П'ятниця 13 травня 2022 06:06
Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію Фото: Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Влада Японії розширила список товарів і технологій, які заборонено експортувати в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.

Заборона схвалена урядом країни і набуде чинності 20 травня. Заборонено буде продавати Росії:

  • квантові комп'ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них;
  • мікроскоп;
  • обладнання для моделювання (3D-принтери) і використовувані для цього порошки металів;
  • обладнання для виробництва органічних світлодіодів;
  • обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем;
  • обладнання для виробництва водневого палива;
  • вакуумні помпи;
  • охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, а також його компоненти;
  • пристрої числового програмного управління для верстатів;
  • полімери.

Нагадаємо, санкції вводяться у відповідь на війну проти України, розпочату 24 лютого. В рамках санкцій Японія заморозила активи 140 росіян. Під обмеження в цілому потрапили понад 200 російських компаній і організацій.

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