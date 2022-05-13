Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію

Влада Японії розширила список товарів і технологій, які заборонено експортувати в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.

Заборона схвалена урядом країни і набуде чинності 20 травня. Заборонено буде продавати Росії:

Нагадаємо, санкції вводяться у відповідь на війну проти України, розпочату 24 лютого. В рамках санкцій Японія заморозила активи 140 росіян. Під обмеження в цілому потрапили понад 200 російських компаній і організацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.