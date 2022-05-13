Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію
Фото: Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію (Getty Images)
Влада Японії розширила список товарів і технологій, які заборонено експортувати в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.
Заборона схвалена урядом країни і набуде чинності 20 травня. Заборонено буде продавати Росії:
- квантові комп'ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них;
- мікроскоп;
- обладнання для моделювання (3D-принтери) і використовувані для цього порошки металів;
- обладнання для виробництва органічних світлодіодів;
- обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем;
- обладнання для виробництва водневого палива;
- вакуумні помпи;
- охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, а також його компоненти;
- пристрої числового програмного управління для верстатів;
- полімери.
Нагадаємо, санкції вводяться у відповідь на війну проти України, розпочату 24 лютого. В рамках санкцій Японія заморозила активи 140 росіян. Під обмеження в цілому потрапили понад 200 російських компаній і організацій.
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