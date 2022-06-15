Вузи Японії підготували для українців спеціальну програму: як взяти участь

Шістнадцять японських університетів приєдналися до Державної програми і готові прийняти українських студентів. Вони пропонують короткострокові програми тривалістю від одного до двох років.

Ініціативу очолює Токійська організація Pathways Japan, яка надає допомогу біженцям з Сирії та Афганістану в питаннях освіти і кар'єри. Заявки на вступ будуть відкриті до 24 червня, і очікується, що успішні кандидати прибудуть до Японії до серпня, перш ніж у вересні розпочнеться новий навчальний рік. Подати заявку можна на сайті організації.

Відібраним студентам Японія надасть авіаквитки, житло, допомогу у видачі віз та посвідки на проживання, а також стипендію, або допомогу в пошуку роботи на неповний робочий день. Всього Японські університети готові прийняти близько 70 українських студентів. Кандидати повинні бути незаміжніми, бути українцями або іноземними громадянами, які не можуть повернутися у свою країну, а також володіти японською або англійською мовою.

У навчальних закладах переконані, що ця ініціатива також стане навчальним досвідом для японських студентів. За їх словами, це дасть їм шанс допомогти постраждалим від війни студентам з України побудувати нове життя в Японії.