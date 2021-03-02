Стовп диму 5 км: в Індонезії знову прокинувся вулкан Сінабунг
В Індонезії вулкан Сінабунг знову прокинувся. У вівторок вранці, 2 березня, він викинув стовп попелу на висоту 5 кілометрів над вершиною кратера.
Про це повідомляє AFP.
Вулканологи зафіксували 13 окремих вибухів. Інформації про жертви і постраждалих немає.
Уряд Індонезії заявив, що безпосередньої небезпеки для місцевих жителів немає. Однак багато людей, що живуть неподалік від вулкана, налякані і бояться залишати свої будинки з-за густого вулканічного попелу над кратером.
#Indonésie : Puissante éruption du volcan #Sinabung ce mardi sur l'île de #Sumatra. La colonne de cendres et de fumée a atteint 5000 mètres d'altitude pic.twitter.com/xl5H21Pnf6— Tracy (M) (@Tracy19M) March 2, 2021
За словами офіцера з моніторингу Мухаммада Нурула Асрорі, це найбільша хмара попелу, яку він бачив з 2010 року. Тоді вулкан прокинувся вперше за 400 років.
Un timelapse muestra la evolución de las explosiones del volcán Sinabung en Sumatra, #Indonesia.— Servicio de Información Pública (@infopublicave) March 2, 2021
@id_magma pic.twitter.com/gUl50mBafo
Sinabung is among more than 120 active volcanoes in Indonesia, which is prone to seismic upheaval due to its location.— Sky News (@SkyNews) March 2, 2021
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16 лютого в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Міжнародний аеропорт Катанії припинив свою роботу через виверження вулкана.
Минулого року на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи - Етна. Виверження вулкана почалося о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.
Також раніше на індонезійському острові Ломблен в південній частині країни почав вивергатися вулкан Левотоло. Місцева влада заборонила польоти над цим регіоном Індонезії і закрила місцевий аеропорт.