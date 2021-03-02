Стовп диму 5 км: в Індонезії знову прокинувся вулкан Сінабунг

В Індонезії вулкан Сінабунг знову прокинувся . У вівторок вранці, 2 березня, він викинув стовп попелу на висоту 5 кілометрів над вершиною кратера.

Вулканологи зафіксували 13 окремих вибухів. Інформації про жертви і постраждалих немає.

Уряд Індонезії заявив, що безпосередньої небезпеки для місцевих жителів немає. Однак багато людей, що живуть неподалік від вулкана, налякані і бояться залишати свої будинки з-за густого вулканічного попелу над кратером.

#Indonésie : Puissante éruption du volcan #Sinabung ce mardi sur l'île de #Sumatra. La colonne de cendres et de fumée a atteint 5000 mètres d'altitude pic.twitter.com/xl5H21Pnf6 — Tracy (M) (@Tracy19M) March 2, 2021

За словами офіцера з моніторингу Мухаммада Нурула Асрорі, це найбільша хмара попелу, яку він бачив з 2010 року. Тоді вулкан прокинувся вперше за 400 років.

Un timelapse muestra la evolución de las explosiones del volcán Sinabung en Sumatra, #Indonesia.



@id_magma pic.twitter.com/gUl50mBafo — Servicio de Información Pública (@infopublicave) March 2, 2021