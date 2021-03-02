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Стовп диму 5 км: в Індонезії знову прокинувся вулкан Сінабунг

Новость на русском → Північна Суматра, Вівторок 02 березня 2021 15:47
Стовп диму 5 км: в Індонезії знову прокинувся вулкан Сінабунг Фото: вулкана Сінабунг (twitter.com/AsianOSINT)
Автор: РБК-Україна

В Індонезії вулкан Сінабунг знову прокинувся. У вівторок вранці, 2 березня, він викинув стовп попелу на висоту 5 кілометрів над вершиною кратера.

Про це повідомляє AFP.

Вулканологи зафіксували 13 окремих вибухів. Інформації про жертви і постраждалих немає.

Уряд Індонезії заявив, що безпосередньої небезпеки для місцевих жителів немає. Однак багато людей, що живуть неподалік від вулкана, налякані і бояться залишати свої будинки з-за густого вулканічного попелу над кратером.

За словами офіцера з моніторингу Мухаммада Нурула Асрорі, це найбільша хмара попелу, яку він бачив з 2010 року. Тоді вулкан прокинувся вперше за 400 років.

16 лютого в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Міжнародний аеропорт Катанії припинив свою роботу через виверження вулкана.

Минулого року на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи - Етна. Виверження вулкана почалося о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.

Також раніше на індонезійському острові Ломблен в південній частині країни почав вивергатися вулкан Левотоло. Місцева влада заборонила польоти над цим регіоном Індонезії і закрила місцевий аеропорт.

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