Вулкан в ДР Конго може знову почати виверження через новий землетрус

Вранці 25 травня землетрус потужністю 5,3 бала вразив прикордонні території між Руандою та Демократичною республікою Конго. Метеорологи занепокоєні новим виверженням вулкану, який наробив лиха в суботу , коли загинули щонайменше 32 людини.

Землетрус стався об 11:03 (12:03 за Києвом) в секторі Ругереро на заході Руанди.

У суботу вулкан Ньїрагонго, один з найактивніших і найнебезпечніших вулканів у світі, вивергся, спрямувавши річку лави вниз до міста Гоми, де проживає приблизно 2 мільйони людей. Відтоді у районі відбувалися неодноразові поштовхи, і озеро лави в кратері вулкана, ймовірно, поповнилось, викликаючи небезпеку нових тріщин або чергового виверження, про що попереджає агентство ООН у справах біженців.

Кореспондент Reuters розповів, що новий землетрус міг обвалити декілька будівель в Гомі. Поки що не зрозуміло, чи є жертви, оскільки поліція закрила територію.

За останній день у Гомі виникли численні тріщини в землі. Організація Об'єднаних Націй заявила, що близько 1000 будинків були зруйновані, а понад 5000 людей переселено внаслідок виверження.

Потік лави зупинився на кілька сотень метрів від меж міста, але дорогою зруйнував 17 сіл, перервав основне електропостачання та перекрив головну дорогу, перервавши доставку допомоги. Уряд заявив, що 1,7-кілометровий відрізок дороги, що з'єднує Гому й північ провінції, був покритий лавою, що перешкоджала переміщенню людей і товарів.

Понад півмільйона людей втратили доступ до питної води, оскільки лава знищила одне з найважливіших джерел водопостачання, йдеться в заяві Міжнародної федерації Червоного Хреста.

"Попри те, що потік лави зупинився, влада попередила, що небезпека ще не закінчилася і що сейсмічна активність в цьому районі може спричинити подальший потік лави. Не виключено пошкодження інфраструктури", - зазначили у Червоному Хресті.