Вулкан в ДР Конго может снова начать извержение из-за нового землетрясения

Утром 25 мая землетрясение мощностью 5,3 балла поразило приграничные территории между Руандой и Демократической Республикой Конго. Метеорологи обеспокоены новым извержением вулкана, который наделал беды в субботу , когда погибли по меньшей мере 32 человека.

Землетрясение произошло в 11: 03 (12:03 по Киеву) в секторе Ругереро на западе Руанды.

В субботу вулкан Ньирагонго, один из самых активных и опасных вулканов в мире, извергся, направив реку лавы вниз к городу Гома, где проживает примерно 2 миллиона человек. С тех пор в районе происходили неоднократные толчки, и озеро лавы в кратере вулкана, вероятно, пополнилось, создавая опасность новых трещин или очередного извержения, о чем предупреждает агентство ООН по делам беженцев.

Корреспондент Reuters рассказал, что новое землетрясение могло обрушить несколько зданий в Гоме. Пока не понятно, есть ли жертвы, поскольку полиция закрыла территорию.

За последний день в Гоме возникли многочисленные трещины в земле. Организация Объединенных Наций заявила, что около 1000 домов были разрушены, а более 5000 человек переселены в результате извержения.

Поток лавы остановился на несколько сотен метров от границ города, но по дороге разрушил 17 сел, прервал основное электроснабжение и перекрыл главную дорогу, прервав доставку помощи. Правительство заявило, что 1,7-километровый отрезок дороги, соединяющей Гому и север провинции, был покрыт лавой, препятствовавшей перемещению людей и товаров.

Более полумиллиона человек потеряли доступ к питьевой воде, поскольку лава уничтожила один из важнейших источников водоснабжения, говорится в заявлении Международной федерации Красного Креста.

"Несмотря на то, что поток лавы остановился, власти предупредили, что опасность еще не закончилась и что сейсмическая активность в этом районе может вызвать дальнейший поток лавы. Не исключено повреждение инфраструктуры", - отметили в Красном Кресте.