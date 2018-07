ФІФА оштрафувала Вукоєвича за відео на підтримку України

Організація прирівняла гасло "Слава Україні!" до неспортивної поведінки

Дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футболу (ФІФА) оштрафував колишнього члена делегації збірної Хорватії Огнена Вукоєвича за неспортивну поведінку після чвертьфінальної зустрічі з господарями чемпіонату світу-2018. Про це повідомляє футбольний ресурс Four Four Two.

Штраф склав 15 тисяч доларів (12,8 тисяч євро).

Колишній гравець вже відсторонений Хорватським футбольним союзом від участі в чемпіонаті світу-2018. Також організація позбавила його акредитації на ЧС-2018.

Після матчу збірних Хорватії і Росії Огнен Вукоєвич і Домагой Віда (обидва раніше грали за київське "Динамо") записали відеозвернення, на якому Віда вигукнув: "Слава Україні!", а Вукоєвич додав: "Це перемога за "Динамо" і за Україну", що викликало негативну реакцію російської сторони.

Раніше ФІФА винесла попередження захиснику збірної Хорватії Домагою Віді.

Нагадаємо, Федерація футболу України направила до ФІФА листа про висловлення Види і Вукоєвича.