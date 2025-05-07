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Вучич застрял на пути к Путину в Москву: СМИ узнали причину

Фото: Александар Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Сербии Александар Вучич не смог без происшествий добраться в Москву на парад ко "Дню победы". Его самолет застрял в Баку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tanjug и ТАСС.

По информации сербского издания, самолет Вучича находится в Баку и не может вылететь в Москву, поскольку ему не дали соответствующего разрешения. 

Tanjug пишет, что разрешение на полет в Москву не могут дать из-за боевых действий. 

При этом в предыдущие дни работу российских аэропортов неоднократно ограничивали из-за того, что в небе РФ фиксировали неизвестные дроны. 

По состоянию на 15:40 в сербских СМИ появилась информация, что самолет Вучича все же вылетел из Баку. Официально ее не подтверждали. 

В то же время ТАСС со ссылкой на посольство Сербии в РФ утверждает, что визит Вучича в Москву остается в силе. 

Визит Вучича к Путину

Напомним, президент Сербии Александар Вучич решил поехать на парад ко "Дню победы" в Москву. Он принял приглашение российского диктатора Владимира Путина.

На этом фоне глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что блок не будет "рассматривать легкомысленно" визиты европейских лидеров в Россию, которая продолжает войну против Украины.

Несмотря на это, Вучич не передумал и все равно решил ехать в Москву, поскольку он "дал слово Путину".

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Российская ФедерацияСербия9 Мая