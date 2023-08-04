Вучич в Республике Сербской пообещал поддержку, и заявил об "одном народе"

В муниципалитете Србац Вучич заявил, что Сербия "никогда не откажется от своего народа" в РС и будет продолжать помогать ему экономически.

Сербский президент, выступая перед жителями муниципалитета, сказал, что "мы один народ, мы одинаковые люди только с двух сторон Дрины".

"Это делали с нами десятилетиями, пытаясь из одного народа сделать два народа. Это наше дело, не требуя ничего другого, уважая целостность БиГ (Боснии и Герцеговины), уважая все, что они хотят. Но от чего мы никогда не откажемся, так это от того, что мы принадлежим к одному народу", - заявил Вучич.

Он также рассказал, что имел "непростые и долгие, открытые и честные" беседы с руководством РС на фоне "все более сложной ситуации в Украине".

"Людям в РС важно знать, что Сербия всегда будут уважать международное публичное право, но никогда не забудет и не отдаст свой народ", - говорится в спиче сербского президента.

Вучич заверил, что со стороны Сербии будет больше инвестиций в энтитет РС.

Ситуация в автономии Республика Сербская

Ранее в июле президент РС Милорад Додик подписал откровенно сепаратистский закон об отказе публикации в Республике Сербской актов и законов Боснии и Герцеговины, что вызвало резкую критику со стороны высокого представителя БиГ Кристиана Шмидта. Он аннулировал два закона, которые игнорировали положение Конституционного суда БиГ, за что в РС в отношении его было "возбуждено" уголовное дело.

Напомним, что согласно Дейтонскому мирному соглашению, Босния по итогам войны в 1990-х годах была разделена на автономные регионы: Республику Сербскую и Федерацию БиГ, где проживают боснийцы и хорваты.

Добавим также, что прежде Додик заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кириличу, что он больше не желанный человек в Республике Сербской.

Кроме того, как сообщалось, Додик ранее поддержал аннексию РФ украинских территорий.

В мае в Брюсселе также намекали Додику, который собрался в Россию, на последствия визита для вступления в ЕС