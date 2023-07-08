Пророссийский президент Республики Сербской Додик может лишиться должности, - СМИ

Высокий представитель Боснии и Герцеговины Кристиан Шмидт может уже сегодня снять с должности президента Республики Сербской Милорада Додика из-за сепаратистских инициатив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ljudski ,

В пятницу Додик, несмотря на предостережения Высокого представителя БиГ, подписал откровенно сепаратистский закон об отказе публикации в Республике Сербской актов и законов Боснии и Герцеговины.

Этот шаг, который на практике означает, что выданные органами БиГ решения не будут выполняться на территории Республики Сербской, что противоречит конституции БиГ и является уголовным преступлением.

"В следующие 24 часа можно ожидать, что Высокий представитель Кристиан Шмидт заменит Милорада Додика", - пишет издание, добавляя, что увольнение также грозит новоназначенному руководителю официального вестника Республики Сербской.

В то же время уже после публикации новости сам Додик заявил, что подал "уголовные иски" против Шмидта и директора Официального вестника Боснии и Герцеговины из-за якобы злоупотребления ими властью.

Позиция Додика по войне РФ в Украине

Ранее Додик заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кириличу, что он больше не желанный человек в Республике Сербской.

Кроме того, мы сообщали, что Додик поддержал аннексию Россией украинских территорий.

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