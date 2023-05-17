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Додик собрался в Россию. В Брюсселе намекнули Боснии на последствия визита для вступления в ЕС

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Брюссель, Среда 17 мая 2023 18:07
Додик собрался в Россию. В Брюсселе намекнули Боснии на последствия визита для вступления в ЕС Фото: президент Республики Сербской Милорад Додик (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В среду, 17 мая, комиссар ЕС по расширению Оливер Варгеи предупредил Боснию и Герцеговину, что союзники ЕС не посещают Россию, имея в виду анонсированный визит в Москву президента Республики Сербской Милорада Додика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Нам нужно, чтобы Босния и Герцеговина была нашим союзником... Кто хочет быть нашим союзником, не едет в Россию", - заявил комиссар ЕС на пресс-конференции в Сараево, имея в виду необходимость общего фронта против российского вторжения в Украину.

Напомним, что Босния и Герцеговина официально подала заявку на членство в ЕС 15 февраля 2016 года, после нескольких лет конституционных реформ и привлечения к Дейтонскому мирному соглашению.

В декабре прошлого года из-за опасений, что война в Украине может дестабилизировать, Балканский регион страна получила статус кандидата.

Ранее Додик заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кириличу, что он больше не желанный человек в Республике Сербской.

Кроме того, мы сообщали, что Додик поддержал аннексию Россией украинских территорий.

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