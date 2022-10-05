ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лидер боснийских сербов Додик поддержал аннексию территорий Украины

Новина українською →
Среда 05 октября 2022 18:21
Лидер боснийских сербов Додик поддержал аннексию территорий Украины Фото: Милорад Додик, лидер боснийских сербов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы "восстановила принципы устава ООН" при помощи псевдореферендумов и попыток аннексии территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера боснийских Сербов Милорада Додика в комментарии "РИА-Новости".

По его словам, "решение" людей, проживающих на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей нужно уважать.

"Видим, что в мире есть двойные стандарты, когда американцам что-то надо, они поддерживают референдум, как это было в Косово…Но мир изменился, он больше не такой как был раньше. Сейчас Россия сделала очень важное – восстановила принципы устава ООН и право народов на самоопределение, которое является высшим принципом международного права. Поэтому признает ли кто-то или нет, это менее важно. России не надо смотреть по сторонам, принял это кто-то или нет", - заявил Додик

Напомним, сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал законы о так называемом "вхождении" четырех регионов Украины в состав России.

Также мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что аннексия украинских территорий не может быть признана и грубо нарушает устав организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сербия Война России против Украины
NEWS
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
DAILY
Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться