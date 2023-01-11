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Додик объявил посла Украины "нежелательным" в Республике Сербской

Новина українською →
Республика Сербская, Среда 11 января 2023 20:02
Додик объявил посла Украины "нежелательным" в Республике Сербской Фото: президент Республики Сербской Милорад Додик (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кырылычу, что он больше не желанный человек в республике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Slobodna Dalmacija.

Додик наградил Путина медалью в рамках празднования 9 января как Дня Республики Сербской, что вызвало многочисленные осуждения, особенно на Западе. Вручение медали Путину было резко осуждено органами Европейского Союза.

Спикер ЕС Петер Стано заявил, что это была "неправильная и досадная процедура". Он предупредил, что стать на сторону Путина в условиях войны против Украины означает международную изоляцию РС и его лидеров.

Однако для Додика этого предупреждения было недостаточно, поэтому он продолжил защищать свое решение перед журналистами в Баня-Луке, добавив, что тоже хотел бы, чтобы войны в Украине никогда не было и чтобы она как можно скорее закончилась.

В ответ на критику Кырылыча, который подверг критике награждение Путина, назвав это вознаграждением от одного террориста к другому, Додик заявил, что украинский посол больше не желателен в РС.

"Это честь для РС, что Путин выразил готовность получить такую награду", – сказал Додик.

Напомним, 8 января лидер боснийских сербов Милорад Додик во время празднования "Дня Республики" заочно наградил Путина высшим отличием - орденом за "развитие и укрепление дружеских связей между Россией и РС".

Ранее же Додик поддержал аннексию Россией украинских территорий.

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