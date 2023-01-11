Додик объявил посла Украины "нежелательным" в Республике Сербской

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кырылычу, что он больше не желанный человек в республике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Slobodna Dalmacija .

Додик наградил Путина медалью в рамках празднования 9 января как Дня Республики Сербской, что вызвало многочисленные осуждения, особенно на Западе. Вручение медали Путину было резко осуждено органами Европейского Союза.

Спикер ЕС Петер Стано заявил, что это была "неправильная и досадная процедура". Он предупредил, что стать на сторону Путина в условиях войны против Украины означает международную изоляцию РС и его лидеров.

Однако для Додика этого предупреждения было недостаточно, поэтому он продолжил защищать свое решение перед журналистами в Баня-Луке, добавив, что тоже хотел бы, чтобы войны в Украине никогда не было и чтобы она как можно скорее закончилась.

В ответ на критику Кырылыча, который подверг критике награждение Путина, назвав это вознаграждением от одного террориста к другому, Додик заявил, что украинский посол больше не желателен в РС.