Фицо проигнорировал требования ЕС: от поездки в Москву не откажется

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет поехать в Москву на 9 мая, даже несмотря на требования Евросоюза не совершать такой визит.

"Я собираюсь в Москву девятого мая. Предупреждение госпожи Каллас (главы дипломатии ЕС Каи Каллас - ред.) - это шантаж или объявление о том, что я буду наказан по возвращении из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939", - заявил Фицо.

По словам словацкого премьера, "никто не может указывать ему, куда он должен или не должен ехать".

Также Фицо считает, что ЕС якобы должен провести "дебаты о сущности демократии", поскольку ему не нравится то, что "произошло в Румынии или Франции и что Запад делает в Грузии или Сербии".