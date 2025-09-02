RU

Вучич пожаловался Путину на "сложности" для Сербии из-за войны РФ против Украины

Фото: президент Сербии Александар Вучич и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Сербии Александар Вучич на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным цинично пожаловался на сложную ситуацию для его страны из-за начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Как передает РБК-Украина, заявление Вучича приводит Blic.

Сербский лидер обратился к главе Кремля на русском языке и поблагодарил того за "теплый прием" во время визита в Москву 9 мая. 

По словам Вучича, для Сербии якобы очень важно сотрудничество с Россией на всех уровнях. В частности, президент назвал энергетику, в особенности закупки газа, очень важной сферой. 

"Хочу сообщить, что с начала "украинского кризиса" Сербия находится в сложной ситуации, пытаясь справиться с давлением, но нам все же удалось сохранить принципиальную позицию по отношению к Российской Федерации, и мы продолжим бороться за независимость Сербии, а также постараемся оставаться единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации", - добавил Вучич. 

Он выразил уверенность, что Сербия и Россия смогут укрепить отношения на самом высоком уровне. 

Санкции против РФ

Напомним, Сербия отказывается поддерживать санкции Евросоюза против России, несмотря на желание вступить в блок.

В частности, в июле президент Сербии Александар Вучич заверял, что его страна не планирует вводить ограничения против России.

По мнению сербского лидера, его страна придерживается "принципиальной политики нейтралитета".

