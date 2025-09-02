Вучич пожаловался Путину на "сложности" для Сербии из-за войны РФ против Украины

Сербский лидер обратился к главе Кремля на русском языке и поблагодарил того за "теплый прием" во время визита в Москву 9 мая.

По словам Вучича, для Сербии якобы очень важно сотрудничество с Россией на всех уровнях. В частности, президент назвал энергетику, в особенности закупки газа, очень важной сферой.

"Хочу сообщить, что с начала "украинского кризиса" Сербия находится в сложной ситуации, пытаясь справиться с давлением, но нам все же удалось сохранить принципиальную позицию по отношению к Российской Федерации, и мы продолжим бороться за независимость Сербии, а также постараемся оставаться единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации", - добавил Вучич.

Он выразил уверенность, что Сербия и Россия смогут укрепить отношения на самом высоком уровне.