Вучич пожаловался Путину на "сложности" для Сербии из-за войны РФ против Украины

Президент Сербии Александар Вучич на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным цинично пожаловался на сложную ситуацию для его страны из-за начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Как передает РБК-Украина, заявление Вучича приводит Blic.
Сербский лидер обратился к главе Кремля на русском языке и поблагодарил того за "теплый прием" во время визита в Москву 9 мая.
По словам Вучича, для Сербии якобы очень важно сотрудничество с Россией на всех уровнях. В частности, президент назвал энергетику, в особенности закупки газа, очень важной сферой.
"Хочу сообщить, что с начала "украинского кризиса" Сербия находится в сложной ситуации, пытаясь справиться с давлением, но нам все же удалось сохранить принципиальную позицию по отношению к Российской Федерации, и мы продолжим бороться за независимость Сербии, а также постараемся оставаться единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации", - добавил Вучич.
Он выразил уверенность, что Сербия и Россия смогут укрепить отношения на самом высоком уровне.
Напомним, Сербия отказывается поддерживать санкции Евросоюза против России, несмотря на желание вступить в блок.
В частности, в июле президент Сербии Александар Вучич заверял, что его страна не планирует вводить ограничения против России.
По мнению сербского лидера, его страна придерживается "принципиальной политики нейтралитета".