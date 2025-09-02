UA

Вучич поскаржився Путіну на "складнощі" для Сербії через війну РФ проти України

Фото: президент Сербії Александар Вучич та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сербії Александар Вучич на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним цинічно поскаржився на складну ситуацію для його країни через початок повномасштабної війни РФ проти України.

Як передає РБК-Україна, заяву Вучича наводить Blic.

Сербський лідер звернувся до голови Кремля російською мовою і подякував тому за "теплий прийом" під час візиту до Москви 9 травня.

За словами Вучича, для Сербії нібито дуже важлива співпраця з Росією на всіх рівнях. Зокрема, президент назвав енергетику, особливо закупівлі газу, дуже важливою сферою.

"Хочу повідомити, що від початку "української кризи" Сербія перебуває в складній ситуації, намагаючись впоратися з тиском, але нам все ж вдалося зберегти принципову позицію щодо Російської Федерації, і ми продовжимо боротися за незалежність Сербії, а також постараємося залишатися єдиною країною в Європі, яка не ввела санкції проти Російської Федерації", - додав Вучич.

Він висловив упевненість, що Сербія і Росія зможуть зміцнити відносини на найвищому рівні.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, Сербія відмовляється підтримувати санкції Євросоюзу проти Росії, незважаючи на бажання вступити в блок.

Зокрема, у липні президент Сербії Александар Вучич запевняв, що його країна не планує вводити обмеження проти Росії.

На думку сербського лідера, його країна дотримується "принципової політики нейтралітету".

