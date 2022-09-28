Вучич подтвердил позицию Сербии по "референдумам" в Украине

Сербия не признает результатов "псевдореферендумов" о вхождении в состав России временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александара Вучича, которое приводит Reuters .

"Сербия не признает этого (референдумов - ред.), поскольку придерживается международного права, Устава ООН и резолюций ООН", - отметил президент.

По словам Вучича, его страна борется за собственную территориальную целостность и "в ее интересах защищать территориальную целостность других международно признанных стран".

Отметим, что Украина также не признает независимость Косово от Сербии.