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Вучич подтвердил позицию Сербии по "референдумам" в Украине

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Белград, Среда 28 сентября 2022 16:49
Вучич подтвердил позицию Сербии по "референдумам" в Украине Фото: Александар Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сербия не признает результатов "псевдореферендумов" о вхождении в состав России временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александара Вучича, которое приводит Reuters.

"Сербия не признает этого (референдумов - ред.), поскольку придерживается международного права, Устава ООН и резолюций ООН", - отметил президент.

По словам Вучича, его страна борется за собственную территориальную целостность и "в ее интересах защищать территориальную целостность других международно признанных стран".

Отметим, что Украина также не признает независимость Косово от Сербии.

Напомним, ранее стало известно, что Кремль организовал фейковые "референдумы" о вхождении временно оккупированных территориях Украины в состав РФ, что фактически является аннексией.

При этом глава МИД Сербии Николай Селакович заявлял, что его страна не будет признавать результаты псевдореферендумов и придерживается международного права.

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