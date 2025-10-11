Путин кинул Сербию? Вучич разочаровался предложением РФ по газу
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что "очень разочарован" решением РФ предложить краткосрочную газовую сделку, которая будет действовать до конца года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, Вучич после двух встреч с главой Кремля Владимиром Путиным в этом году пытался заключить трехлетний контракт с "Газпромом". Однако после нескольких месяцев переговоров получил лишь предложение о краткосрочной сделке.
В интервью Informer он предположил, что это связано с санкциями США против нефтеперерабатывающей компании Naftna Industrija Srbije (NIS), которую контролирует российский "Газпром нефть". Ограничения вступили в силу начале октября после того, как истекли несколько временных исключений.
"Мы месяцами умоляли американцев и нам удалось получить 8 месяцев", - сказал Вучич.
Он добавил, что у Сербии достаточно резервов на ближайшие три месяца. Также он отверг предположения о том, что Белград может национализировать NIS, чтобы обойти таким образом санкции.
"Американцы сказали мне: "Господин президент, подпишите, никаких санкций не будет, просто скажите, что вам нужно время для рационализации вашей нефтяной промышленности", - рассказал сербский лидер.
В ответ он отказался от такого условия заявив, что Сербия "не любит захватывать чужую собственность".
"Я ответил им: "Для меня это неприемлемо. Наша страна не коммунистическая и не фашистская, и мы не любим захватывать чужой капитал и чужую собственность", - пояснил Вучич.
Как известно, "Газпром нефть", который является нефтяным подразделением государственного "Газпрома", владеет 56% акций NIS. В понедельник ее гендиректор Александр Люков должен встретится с Вучичем в Белграде для переговоров.
"Я надеюсь, что русские решат этот вопрос с американцами", - добавил президент Сербии.
Bloomberg отмечает, что дефицит газа этой зимой может усилить давление на Вучича, который и так борется с внутренними беспорядками.
В частности, с ноября 2024 года на улицы вышли десятки тысяч антиправительственных протестующих. Причиной для парней стало обрушение бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 13 человек.
Митингующие связывают это с коррупцией и недостаточным контролем за реконструкцией вокзала.
Будут ли сербские санкции против РФ
Напомним, в июле президент Сербии Александар Вучич отверг возможность введения санкций против России, опровергнув заявление сербского министра по делам Европы Неманья Старовича.
"Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ еле ждут, чтобы найти что-то, за что можно критиковать Сербию, и мне жаль, что у нас на внутренней политической арене есть много людей, которые скорее бросаются на защиту россиян, чем они когда-либо бросились бы на защиту Сербии. Я должен разочаровать их всех вместе, Сербия не введет санкции против Российской Федерации", - заявил он.
Также Вучич добавил, что Сербия продолжает политику нейтралитета.