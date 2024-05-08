Вмешательство Китая в выборы может подорвать канадскую демократию, - разведка Канады

Продолжающееся вмешательство Китая в выборы потенциально может подорвать канадскую демократию, говорится в последнем официальном отчете о тайной деятельности Пекина Службы разведки безопасности Канады (CSIS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отчет опубликован через несколько дней после того, как официальное расследование обнаружило, что Китай пытался вмешаться в последние двое выборов в Канаде.

CSIS заявила, что Китай использовал обманчивые методы, пытаясь повлиять на формирование политики на всех уровнях правительства, а также в академических кругах и СМИ.

"Такая деятельность, направленная на продвижение национальных интересов Китайской Народной Республики, потенциально может взорвать демократический процесс Канады и ее институции", – говорится в отчете.

Китай и организации, связанные с правящей Коммунистической партией КНР, "остаются постоянной угрозой для информации, технологий, демократических институтов и сообществ диаспоры Канады", заявила CSIS.

Список "иноагентов"

Правительство премьер-министра Джастина Трюдо представило в понедельник законопроект о борьбе с иностранным вмешательством. Он предлагает создать реестр лиц, занимающихся лоббистской деятельностью от имени другой страны, и предоставить CSIS больше свободы в обнародовании информации.

На прошлой неделе директор CSIS Дэвид Виньо заявил канадским законодателям, что попытки Китая украсть технологию были "впечатляющими".

Ранее, в ходе официального расследования, Трюдо заявлял, что, несмотря на вмешательство Китая в последние выборы, это не повлияло на их результаты. Следует отметить, что тогда, в 2019 и 2021 годах, либеральная партия Трюдо выиграла оба голосования.

Спикер Министерства иностранных дел КНР заявил в понедельник, что "Китай никогда не имел и не будет иметь заинтересованности во вмешательстве во внутренние дела Канады".

Вмешательство Китая в выборы в Канаде