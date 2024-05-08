Втручання Китаю у вибори може підірвати канадську демократію, - розвідка Канади

Триваюче втручання Китаю у вибори потенційно може підірвати канадську демократію, йдеться в останньому офіційному звіті щодо таємної діяльності Пекіна Служби розвідки безпеки Канади (CSIS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Звіт опубліковано через кілька днів після того, як офіційне розслідування виявило, що Китай намагався втрутитися в останні двоє виборів у Канаді.

CSIS заявила, що Китай використовував оманливі методи, намагаючись вплинути на формування політики на всіх рівнях уряду, а також в академічних колах і ЗМІ.

"Така діяльність, яка спрямована на просування національних інтересів Китайської Народної Республіки, потенційно може підірвати демократичний процес Канади та її інституції", – йдеться у звіті.

Китай та організації, пов’язані з правлячою Комуністичною партією КНР, "залишаються постійною загрозою для інформації, технологій, демократичних інститутів і спільнот діаспори Канади", заявила CSIS.

Список "іноагентів"

Уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо представив у понеділок законопроект про боротьбу з іноземним втручанням. Він пропонує створити реєстр осіб, які займаються лобістською діяльністю від імені іншої країни, та надати CSIS більше свободи щодо оприлюднення інформації.

Минулого тижня директор CSIS Девід Віньо заявив канадським законодавцям, що спроби Китаю викрасти технологію були "вражаючими".

Раніше, під час офіційного розслідування, Трюдо заявляв, що попри втручання Китаю в останні вибори, це не вплинуло на їхні результати. Слід зазначити, що тоді, у 2019 і 2021 роках, ліберальна партія Трюдо виграла обидва голосування.

Речник Міністерства закордонних справ КНР заявив у понеділок, що "Китай ніколи не мав і не буде мати зацікавленості у втручанні у внутрішні справи Канади".

Втручання Китаю у вибори в Канаді