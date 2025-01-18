Не втрималась на підйомнику. На курорті Драгобрат загинула дівчина

На гірськолижному курорті Драгобрат загинула дівчина. Відомо, що вона не втрималась під час підйому на гору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал Mukachevo.net .

На гірськолижному курорті Драгобрат трагічно загинула туристка. За попередніми даними, дівчина втратила рівновагу під час катання на лижах, не втримавшись на бугельному підйомнику.

Фото: на гірськолижному курорті Драгобрат трагічно загинула туристка (mukachevo.net)

Упавши, вона зіткнулася з гострим краєм захисного паркану, що призвело до фатальних наслідків.

За даними порталу, на місці інциденту працює поліція. Свідки публікують фото події, але офіційних подробиць наразі немає.

Причини трагедії з'ясовуються.