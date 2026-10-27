Втрое дешевле и умнее: OpenAI выпустила новую модель GPT-6.1 Terra

Улучшенная работа с компьютером и обработка графики

Модель GPT-6.1 Terra разработана для выполнения повседневных задач: от подготовки бизнес-предложений и считывания входных счетов до толкования технических чертежей, заполнения форм и редактирования видео.

В специализированном тесте Agents' Last Exam она демонстрирует показатели на 15 процентных пунктов выше GPT-5.6 Terra, а стоимость выполнения заданий оказалась примерно втрое ниже.

Система также показала высокую эффективность в работе с интерфейсами:

Выполнение комплексных заданий в 3 раза быстрее GPT-6 Astra и GPT-6.1 Sol.

В тесте на визуальное рассуждение MMMU-Pro приближается к уровню флагманских моделей.

В бенчмарке OSWorld 2.1 превосходит предыдущие версии за небольшую долю их стоимости.

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Уменьшение фактических ошибок и прорыв в программировании

Специалисты OpenAI направили значительные ресурсы на борьбу с ИИ-галлюцинациями.

Во внутренних тестах с провокационными запросами частота ошибок GPT-6.1 Terra при низких усилиях рассуждения упала с 53,6 процента у GPT-5.6 Terra до 16,7 процента. При максимальных настройках показатель ошибок составляет всего 4,3 процента.

В тесте по программированию через командную строку Terminal-Bench 4.0 модель успешно решает 50,3 процента задач, что более чем вдвое превышает результат GPT-5.6 Terra (21,5 процента).

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Безопасность, цены и доступность

Разработчики сохранили и усовершенствовали механизмы защиты от вредоносных инструкций и киберугроз. GPT-6.1 Terra честно уведомляет пользователя об ограничении в выполнении задач и лучше придерживается заданных рамок.

Стандартные цены на использование модели через API снижены на 50 процентов по сравнению с GPT-5.6 Terra и составляют:

1 доллар за 1 миллион входных токенов.

0.05 доллара за 1 миллион кэшированных входных токенов.

5 долларов за 1 миллион выходных токенов.

С сегодняшнего дня, 27 октября, GPT-6.1 Terra уже доступна для пользователей тарифов Plus, Pro, Enterprise и Edu в ChatGPT и Codex, а также для разработчиков через API.