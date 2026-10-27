Втрое дешевле и умнее: OpenAI выпустила новую модель GPT-6.1 Terra

OpenAI представила GPT-6.1 Terra - новую ИИ-модель, которая анализирует визуальную информацию, управляет компьютером и создает естественные тексты. Компания обещает высокий уровень интеллекта по меньшей цене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.
Модель GPT-6.1 Terra разработана для выполнения повседневных задач: от подготовки бизнес-предложений и считывания входных счетов до толкования технических чертежей, заполнения форм и редактирования видео.
В специализированном тесте Agents' Last Exam она демонстрирует показатели на 15 процентных пунктов выше GPT-5.6 Terra, а стоимость выполнения заданий оказалась примерно втрое ниже.
Система также показала высокую эффективность в работе с интерфейсами:
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Специалисты OpenAI направили значительные ресурсы на борьбу с ИИ-галлюцинациями.
Во внутренних тестах с провокационными запросами частота ошибок GPT-6.1 Terra при низких усилиях рассуждения упала с 53,6 процента у GPT-5.6 Terra до 16,7 процента. При максимальных настройках показатель ошибок составляет всего 4,3 процента.
В тесте по программированию через командную строку Terminal-Bench 4.0 модель успешно решает 50,3 процента задач, что более чем вдвое превышает результат GPT-5.6 Terra (21,5 процента).
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Разработчики сохранили и усовершенствовали механизмы защиты от вредоносных инструкций и киберугроз. GPT-6.1 Terra честно уведомляет пользователя об ограничении в выполнении задач и лучше придерживается заданных рамок.
Стандартные цены на использование модели через API снижены на 50 процентов по сравнению с GPT-5.6 Terra и составляют:
С сегодняшнего дня, 27 октября, GPT-6.1 Terra уже доступна для пользователей тарифов Plus, Pro, Enterprise и Edu в ChatGPT и Codex, а также для разработчиков через API.