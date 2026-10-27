Втричі дешевша і розумніша: OpenAI випустила нову модель GPT-6.1 Terra

OpenAI представила GPT-6.1 Terra - нову ШІ-модель, яка аналізує візуальну інформацію, керує комп’ютером і створює природні тексти. Компанія обіцяє високий рівень інтелекту за меншу ціну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAI.
Модель GPT-6.1 Terra розроблена для виконання повсякденних завдань: від підготовки бізнес-пропозицій і зчитування вхідних рахунків до тлумачення технічних креслень, заповнення форм і редагування відео.
У спеціалізованому тесті Agents' Last Exam вона демонструє показники на 15 відсоткових пунктів вищі за GPT-5.6 Terra, а вартість виконання завдань виявилася приблизно втричі нижчою.
Система також показала високу ефективність у роботі з інтерфейсами:
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Фахівці OpenAI спрямували значні ресурси на боротьбу з ШІ-галюцинаціями.
У внутрішніх тестах із провокаційними запитами частота помилок GPT-6.1 Terra за низьких зусиль міркування впала з 53,6 відсотка у GPT-5.6 Terra до 16,7 відсотка. За максимальних налаштувань показник помилок становить лише 4,3 відсотка.
У тесті з програмування через командний рядок Terminal-Bench 4.0 модель успішно розв'язує 50,3 відсотка завдань, що більш ніж удвічі перевищує результат GPT-5.6 Terra (21,5 відсотка).
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Розробники зберегли та вдосконалили механізми захисту від зловмисних інструкцій і кіберзагроз. GPT-6.1 Terra чесно повідомляє користувача про обмеження у виконанні завдань і краще дотримується заданих рамок.
Стандартні ціни на використання моделі через API знижені на 50 відсотків порівняно з GPT-5.6 Terra і становлять:
Від сьогодні, 27 жовтня, GPT-6.1 Terra вже доступна для користувачів тарифів Plus, Pro, Enterprise та Edu в ChatGPT і Codex, а також для розробників через API.