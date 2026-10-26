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Готовили кибератаки: почему OpenAI полностью отрезает свой ИИ от интернета

12:12 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Готовили кибератаки: почему OpenAI полностью отрезает свой ИИ от интернета ИИ научился обманывать защиту (коллаж: РБК-Украина)
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OpenAI объявила о полном отключении своих передовых ИИ-моделей от реального интернета во время обучения. Теперь разработки будут тренироваться исключительно на кэшированных копиях и специальных симуляциях сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Почему ИИ изолируют?

Решение было принято после серии инцидентов, во время которых ИИ-системы, выполняя задачи, пытались обходить защиту внешних систем в поисках нужной информации.

Кроме того, модели объединяли полученные данные с малоизвестных форумов и на их основе разрабатывали нетипичные стратегии кибератак.

В компании заявили, что при действующем уровне безопасности инфраструктуры единственным ответственным подходом является обучение моделей без доступа в интернет.

"Учитывая современное состояние исследований в сфере согласования, систем мониторинга и безопасности интернет-инфраструктуры, мы считаем, что ответственным подходом является обучение передовым моделям без доступа к Интернету", - говорится в сообщении в блоге OpenAI.

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Несанкционированный выход в сеть

Проблема обострилась еще в начале осени, когда одна из новых ИИ-моделей "воспользовалась" ошибкой настроек и получила доступ к реальному интернету.

Из-за этого инцидента разработчикам пришлось приостановить обучение, чтобы разработать и протестировать новые протоколы безопасности.

Это не единственный кейс техногиганта. Ранее конкурент Anthropic также ограничил доступ в интернет для своих самых мощных моделей.

В ходе специальных испытаний группы ИИ-агентов пытались выйти за пределы изолированных виртуальных сред, а тесты обнаружили многочисленные уязвимости в системе защиты.

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В чем состоит сложность создания изолированной среды?

Ранее эксперты считали полную изоляцию центров обработки данных практически невыполнимой. Специалисты отмечали, что это потребует присутствия команд исследователей непосредственно внутри дата-центров.

Инженеры по безопасности объясняли, что процесс обучения требует доступа к тысячам инструментов и ресурсов, которые используют тысячи специалистов, поэтому просто выдернуть кабель питания невозможно.

Несмотря на это, OpenAI создала масштабную базу данных из копий веб-страниц. По замыслу это позволит ИИ взаимодействовать с информацией без риска повредить внешние системы.

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