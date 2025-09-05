Потери врага на 5 сентября: ВСУ "минуснули" еще более 800 оккупантов и 50 артсистем

За последние сутки, с 4 на 5 сентября, россияне потеряли на фронте еще 810 солдат. Таким образом с начала полномасштабной агрессии России враг потерял 1 086 220 военнослужащих.

Кроме того, за последние сутки значительные потери понесли российские артиллерийские и бронетанковые подразделения, ведь ВСУ уничтожили 50 артсистем врага.

По состоянию на 5 сентября 2025 года, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют: