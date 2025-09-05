RU

Потери врага на 5 сентября: ВСУ "минуснули" еще более 800 оккупантов и 50 артсистем

Иллюстративное фото: разбитая российская техника (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Силы обороны Украины продолжают наносить значительные потери стране-агрессору России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

За последние сутки, с 4 на 5 сентября, россияне потеряли на фронте еще 810 солдат. Таким образом с начала полномасштабной агрессии России враг потерял 1 086 220 военнослужащих.

Кроме того, за последние сутки значительные потери понесли российские артиллерийские и бронетанковые подразделения, ведь ВСУ уничтожили 50 артсистем врага.

По состоянию на 5 сентября 2025 года, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 086 220 (+810) человек;
  • танков - 11 159 (+2) единицы;
  • боевых бронированных машин - 23 243 (+2) единицы;
  • артиллерийских систем - 32 435 (+50) единиц;
  • реактивных систем залпового огня -1 480 (+1) единица;
  • средств противовоздушной обороны - 1 216 (+1) единица;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 56 267 (+222) единицы;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 60 831 (+139) единиц.

 

 

Ситуация на фронте

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы имеют "очень положительные результаты на Донбассе и готовят для российских войск неприятные сюрпризы".

А тем временем самые ожесточенные бои происходят на Покровском и Лиманском направлениях.

Так, российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами - захватить сразу три города Донецкой области в течение осени. Речь о Покровске, Мирнограде и Доброполье.

