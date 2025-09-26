ua en ru
Потери на войне и отток мигрантов: Россия входит в глубокий демографический кризис, - СВРУ

Россия, Пятница 26 сентября 2025 10:34
Потери на войне и отток мигрантов: Россия входит в глубокий демографический кризис, - СВРУ Фото: Россия стремительно теряет население (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В России рождаемость упала до уровня конца 90-х, миграционный прирост больше не спасает, потери на войне и старение формируют новую демографическую катастрофу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Нынешний демографический кризис в РФ выглядит опаснее того, что был в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Тогда падение рождаемости и высокую смертность в определенной степени компенсировали мигранты из постсоветских республик. Но сейчас этот механизм больше не работает.

За три десятилетия после распада СССР именно миграционный прирост позволил сгладить более 70 % естественного сокращения населения. Сегодня же Россия перестала быть привлекательной для трудовых мигрантов.

Рождаемость на историческом дне

В 2024 году в РФ появилось на свет лишь 1,22 миллиона детей - это почти повторение минимальных показателей 1999 года.

Прогнозы свидетельствуют, что в ближайшие годы уровень рождаемости будет снижаться еще на 3-5 % ежегодно. Для стабилизации ситуации коэффициент должен был бы вырасти с нынешних 1,4 до хотя бы 1,7-1,8. Но в условиях войны, экономической стагнации и слабой социальной поддержки сделать это невозможно.

Потери на войне и старение населения

Картину ухудшают потери в войне против Украины и отток граждан за границу. Добавляется и фактор старения - доля россиян в возрасте 65+ уже составляет 18 % и продолжает расти. Это создает критическое давление на пенсионную систему и медицину. Молодых трудовых ресурсов становится все меньше, и это становится серьезным вызовом для экономики.

Идеология вместо поддержки

Вместо развития системной семейной политики и развития здравоохранения власть в Москве выбрала курс на идеологические кампании - запрет ЛГБТ-движения, ограничение абортов и пропаганду против чайлдфри. Такие меры не способны изменить демографическую ситуацию и лишь усиливают социальное напряжение.

Мрачные прогнозы

Без притока мигрантов к концу века численность населения России может сократиться до 90 миллионов человек, а по пессимистическому сценарию - даже до 57 миллионов.

"Страна завершает демографический цикл эпохи Путина в значительно худших условиях, чем четверть века назад, и следующие поколения российских руководителей получат в наследство затяжной кризис с разрушительными последствиями для экономики и социальной сферы", - отмечают в разведке.

Ранее ГУР МО Украины сообщало, что в ближайшие 50 лет население России сократится на 25%, о чем свидетельствуют демографические прогнозы. Основной причиной таких показателей является война, из-за которой РФ потеряла уже более миллиона граждан.

Напомним, согласно данным Росстата, с января по май 2022 года, когда агрессор совершил полномасштабное вторжение в Украину, население РФ сократилось на 430,3 тысячи человек.

