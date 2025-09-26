Втрати на війні й відтік мігрантів: Росія входить у глибоку демографічну кризу, - СЗРУ

У Росії народжуваність впала до рівня кінця 90-х, міграційний приріст більше не рятує, втрати на війні та старіння формують нову демографічну катастрофу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Нинішня демографічна криза в РФ виглядає небезпечнішою за ту, що була наприкінці 1990-х - початку 2000-х років. Тоді падіння народжуваності та високу смертність певною мірою компенсували мігранти з пострадянських республік. Але зараз цей механізм більше не працює.

За три десятиліття після розпаду СРСР саме міграційний приріст дозволив згладити понад 70 % природного скорочення населення. Сьогодні ж Росія перестала бути привабливою для трудових мігрантів.

Народжуваність на історичному дні

У 2024 році в РФ з’явилося на світ лише 1,22 мільйона дітей - це майже повторення мінімальних показників 1999 року.

Прогнози свідчать, що в найближчі роки рівень народжуваності знижуватиметься ще на 3-5 % щороку. Для стабілізації ситуації коефіцієнт мав би зрости з нинішніх 1,4 до хоча б 1,7-1,8. Але в умовах війни, економічної стагнації та слабкої соціальної підтримки зробити це неможливо.

Втрати на війні і старіння населення

Картину погіршують втрати у війні проти України та відтік громадян за кордон. Додається й фактор старіння - частка росіян віком 65+ уже становить 18 % і далі зростає. Це створює критичний тиск на пенсійну систему та медицину. Молодих трудових ресурсів стає все менше, і це стає серйозним викликом для економіки.

Ідеологія замість підтримки

Замість розбудови системної сімейної політики та розвитку охорони здоров’я влада в Москві обрала курс на ідеологічні кампанії - заборону ЛГБТ-руху, обмеження абортів та пропаганду проти чайлдфрі. Такі заходи не здатні змінити демографічну ситуацію і лише посилюють соціальну напругу.

Похмурі прогнози

Без припливу мігрантів до кінця століття чисельність населення Росії може скоротитися до 90 мільйонів осіб, а за песимістичним сценарієм - навіть до 57 мільйонів.

"Країна завершує демографічний цикл епохи Путіна у значно гірших умовах, ніж чверть століття тому, і наступні покоління російських керівників отримають у спадок затяжну кризу з руйнівними наслідками для економіки та соціальної сфери", - наголошують у розвідці.